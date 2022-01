Le pagelle di Spalletti: stavolta non gli riesce niente. Una manita che fa male

Luciano Spalletti e il suo Napoli salutano la Supercoppa subendo un rocambolesco 2-5 dalla Fiorentina. L'emergenza è grande ma la partita non è stata degna degli azzurri che stanno facendo grandi cose in campionato. La Gazzetta dello Sport critica il gioco della sua squadra nella ripresa quando in superiorità numerica "crea poco". Poi sottolinea come i subentrati lo abbiano "tradito". Per il Corriere dello Sport è "una manita che fa male" con gli azzurri che giocano una partita "di striscio", subendola in confusione. Tuttosport sottolinea come il Napoli "non riesca a tenere a bada i nervi" e anche che per la prima volta, dopo 8 anni, gli azzurri escono agli ottavi dalla competizione. Per Il Mattino "stavolta non gli riesce niente" e anche che "il Napoli è spento". Poi conclude scrivendo che "il primo obiettivo stagionale è accantonato dopo una sola partita". Infine TMW: "Prestazione difficoltosa della sua squadra, che soprattutto non sfrutta la superiorità numerica per buona parte del secondo tempo. Viene "tradito" da Ruiz e Lozano, entrambi entrati nella ripresa e tutti e due espulsi".

I voti:

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Il Mattino: 4