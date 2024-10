Le pagelle di Thiago Motta: Hoeness gliela incarta. Mai vista una Juve così sovrastata

In questo avvio di stagione Thiago Motta è stato elogiato a più riprese, ma ieri sicuramente contro lo Stoccarda la Juventus, oltre a perdere 1-0, non ha offerto la solita prestazione positiva. Per lui i voti sono molto bassi, a partire dal 4,5 de La Gazzetta dello Sport: "Perde Douglas Luiz durante il riscaldamento ma non può certo essere un alibi. Hoeness stravince su tutta la linea, per gioco, agonismo e ritmo". Impietoso anche il 5 del Corriere dello Sport: "La magìa europea finisce con una notte da incubo. Finora una Juve così in difficoltà e sovrastata non si era mai vista. Nonostante tutto regge in dieci fino al 92’ prima della beffa".

Stesso voto per Tuttosport: "Hoeness gliela incarta, lui non trova la via d’uscita: la Juventus viene graziata prima dal palo, poi dal VAR e quindi persino da Millot sul dischetto, ma non da Touré che confeziona in pieno recupero la meritata sconfitta bianconera". Confermata l'insufficienza pesante anche dal Corriere della Sera: " Il nemico fa meglio per palleggio, controllo del timing, risultato. L’alibi di una lista infortuni da overbooking, ma ultimi cambi da vago overthinking, come cercasse il colpo di genio". TuttoJuve.com non perdona l'ex Bologna e si aggiunge ai quotidiani con un altro 5: "La peggior Juve della stagione incappa in una sconfitta decisamente meritata. La Juve viene dominata dall'inizio alla fine da un ottimo Stoccarda e il tecnico bianconero nemmeno con i cambi riesce a invertire un match segnato". Infine è da 5 per TMW: "La peggior Juventus della stagione: statica, impaurita, mai propositiva e sempre in balia dello Stoccarda".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

TuttoJuve.com: 5