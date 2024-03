Le pagelle di Vlahovic: non è serata, spreca tre palle gol. Salterà per squalifica l'Atalanta

Dusan Vlahovic stecca sul più bello. L'attaccante della Juventus, miglior marcatore del 2024, questa volta non ha gonfiato la rete sprecando tre palle gol. Non solo, guadagna un cartellino giallo che gli farà saltare la gara contro l'Atalanta. "Si sbatte e non gioca male - il commento della Gazzetta dello Sport - però sul giudizio pesano le tre palle gol (con un palo) fallite nel primo tempo. Ammonito, salterà l’Atalanta". "La fiducia si conta con le occasioni che si va a prendere e con il bellissimo scavetto che si infrange - scrive Tuttosport - beffardo, sul palo. Ma le due occasioni che si divora nel primo tempo, di testa e dal limite, pesano troppo. Come pesa il giallo un po’ cervellotico di Mariani: salterà l’Atalanta".

Questo il commento di TMW: "Fin dai primi minuti, quando rimedia il giallo che gli farà saltare l'Atalanta, si capisce che non sarà la sua serata. Nella prima frazione di gioco ha tre occasioni, risultando poco freddo in due di queste e sfortunato quando colpisce il palo. Non va meglio con il procedere del match". Per il Corriere dello Sport è una "serata da incubo. Ha almeno tre occasioni nitide: in una colpisce il palo, nelle altre due sbaglia quasi a porta spalancata. Allegri lo tiene in campo fino all’ultimo, sperando in un’inversione di tendenza che non arriva".

LE PAGELLE

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Bianconeranews.net: 4,5