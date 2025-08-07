Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Jashari, ora Athekame ma poi? Tutto sul mercato del Milan e sulle tante uscite

Jashari, ora Athekame ma poi? Tutto sul mercato del Milan e sulle tante uscite
Oggi alle 07:15
di Marco Conterio

Il Milan accoglie Ardon Jashari a centrocampo in una rosa totalmente rivoluzionata in linea mediana. E adesso? Vicino il terzino Zachary Athekame dallo Young Boys, svizzero come il centrocampista preso dal Club Bruges. A seguire sarà il turno dell'attaccante: attiva la pista Dusan Vlahovic della Juventus, i club stanno cercando di capire se imbastire uno scambio che non causi minusvalenze (come Malick Thiaw), servirà però ancora tempo. Le alternative? C?era Patrick Shick che però ha rinnovato col Bayer Leverkusen, Darwin Nunez non è mai stato nel mirino per questioni di costi, Victor Boniface del Leverkusen resta in piedi, Rasmus Hojlund ha detto di voler restare al Manchester United ma non è escluso che possa poi partire. Occhio anche alle uscite: detto di Thiaw (Allegri vuole tenerlo, c'è anche il Newcastle), partiranno Bennacer e Adli in mediana, dietro arriva un difensore se parte Pavlovic, con Athekame può lasciare Terracciano, un esterno arriverà solo se dovessero arrivare offerte convincenti per Chukwueze e per Okafor.

I portieri
Mike Maignan (confermato)
Pietro Terracciano (nuovo)
Lorenzo Torriani (confermato)

I difensori centrali
Fikayo Tomori (confermato)
Malick Thiaw (ha offerte, Newcastle e Milan, il club vuole tenerlo)
Strahinja Pavlovic (possibile uscita)
Matteo Gabbia (confermato)

I terzini
Alex Jimenez (confermato)
Filippo Terracciano (possibile uscita)

Pervis Estupinan (nuovo)
Davide Bartesaghi (confermato)

I registi
Samuele Ricci (nuovo)
Ismael Bennacer (in uscita, offerte da Arabia Saudita)
Yacine Adli (in uscita, interessa al Sassuolo)

I centrocampisti
Luka Modric (nuovo)
Ardon Jashari (nuovo)
Ruben Loftus-Cheek (confermato)
Youssouf Fofana (confermato)
Yunus Musah (possibile uscita, piace al Napoli e in Premier)
Warren Bondo (possibile uscita)

Gli esterni
Rafael Leao (confermato)
Christian Pulisic (confermato)
Alexis Saelemaekers (confermato)
Samuel Chukwueze (possibile uscita)
Noah Okafor (possibile uscita)

Attaccanti
Santiago Gimenez (confermato)

