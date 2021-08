Le pagelle di Vlahovic: si candida come protagonista della stagione, gol da vero bomber

vedi letture

Mette il timbro sul successo contro il Torino. Dusan Vlahovic ha lasciato il segno ieri sera contribuendo alla conquista dei tre punti per la formazione di Vincenzo Italiano. "Un gol da grande bomber" è il commento della Gazzetta dello Sport mentre Tuttosport scrive: "Premiato dalla Lega quale miglior giovane della passata stagione. Si candida ad assoluto protagonista anche in questa". Questo invece il commento di TMW: "Lotta contro tutti i difensori, contro di lui fioccano i cartellini gialli. Aiuta la squadra a salire, crea spazi per i suoi compagni di squadra. Poi sale in cattedra e con uno straordinario colpo di testa trova la rete del raddoppio".

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere Fiorentino: 7,5

Firenzeviola.it: 7