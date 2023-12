Le pagelle di Yildiz - Scrive la storia con un gol alla Del Piero. Il suo cambio già divide la stampa

vedi letture

"È l’ingrediente segreto che Allegri inserisce in una Juventus da fast-food e che regala tutto un altro sapore. La prima da titolare in Serie A è indimenticabile, con un gol da campioncino, in cui salta tre uomini e conclude con forza sul primo palo. Se il buongiorno si vede dal mattino…". Su TMW abbiamo celebrato così il gol alla Alex Del Piero del 18enne Kenan Yildiz, alla sua prima da titolare con la Juventus. Voto 7,5 per il talento turco, proprio come scrive il Corriere dello Sport: "Incanta subito, aggiungendo il guizzo di fantasia. Barrenechea gli prende la targa, Lirola e Monterisi lo fanno passare. Lampo di gran classe per timbrare il primo gol in Serie A. È il più giovane marcatore straniero nella storia della Juve. Regala altre giocate, perde consistenza, ci sta ed è normale. Giusto cambiarlo". Non è d'accordo con la sostituzione invece La Gazzetta dello Sport: "Gran gol, tecnica, coraggio, visione. Perché esce lui? Il tempo dirà se la prima da titolare è tardiva, chissà come toglierlo ora...".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

TuttoJuve: