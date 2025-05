Le pagelle di Zaniolo - Insufficiente sì, ma quanto? I suoi voti oscillano tra il 5,5 e il 4

Che sia stata una prova insufficiente, quella di Nicolò Zaniolo all'Olimpico contro la Roma, è un dato di fatto, ma quanto? C'è molta incertezza, infatti, tra i vari quotidiani, col voto dell'attaccante della Fiorentina che oscilla tra il 5,5 e il 4. Si parte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, che si 'schiera' nella linea più morbida: "Fischiatissimo, sente la partita e si vede, Palladino punta anche sulla sua voglia. Mastica però la migliore occasione avuta a inizio ripresa".

Si scende a 4 con La Gazzetta dello Sport: "Più insulti ricevuti che palloni giocati. E quei pochi li gestisce male. Il rosso per proteste a fine gara completa la serata", mentre è il Corriere dello Sport a tornare sul 5,5: "Torna per la seconda volta all’Olimpico in questa stagione ma rispetto a novembre stecca la partita. Mancini lo provoca, lui ci casca ed è poco lucido. Come a fine partita, quando viene espulso per proteste". Infine si ritorna sul 4 con Tuttosport: "Gioca contro uno stadio che gli regala solo fischi, sbaglia tanto e chiude il cerchio con l’espulsione per proteste a gara finita: notte horror".

L'unico ad insidiarsi in una posizione di sito di riferimento della Fiorentina FirenzeViola.it, che assegna al giocatore un 5: " Promosso titolare cerca di mettersi in mostra fin dalle prime battute anche se raramente trova lo spunto buono per tirare o servire Kean. Manca la deviazione in area in avvio di ripresa poi ci riprova subito dopo mandando alto sopra la traversa. Innocuo".

Le pagelle di Nicolò Zaniolo

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4

FirenzeViola.it: 5