Khephren Thuram è il migliore tra i 15 acquisti definiti alla Juventus da Cristiano Giuntoli

Khéphren Thuram anche ieri sera è stato il migliore in campo della Juventus. Il centrocampista francese nato a Reggio Emilia il 26 marzo 2001 al Dall'Ara non solo ha realizzato il gol che ha sbloccato la partita, ma ha giganteggiato in una partita senza un attimo di respiro. Strappi, velocità, consapevolezza: in una sfida dai ritmi europei l'ex calciatore del Nizza s'è esaltato. "Il gol e tanto altro. Apre le marcature, tiene mezza Juve sulle sue poderose spalle. Il miglior acquisto della stagione, per distacco", è il commento di TMW alla sua prestazione con tanto di 7 in pagella.

Khéphren Thuram come tanti dei suoi compagni è stato inserito in rosa dalla Juventus la scorsa estate. E' stato acquistato a un prezzo ragionevole, anche in virtù di un contratto col Nizza che sarebbe scaduto il 30 giugno 2025: "Juventus Football Club S.p.A. - recita il comunicato diramato lo scorso 10 luglio - comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Khephren Thuram-Ulien a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni".

Poco più di 20 milioni per quello che ad oggi è il miglior centrocampista a disposizione della Juventus. Il più in forma, il più pericoloso. Probabilmente il miglior acquisto della Juventus da quando Cristiano Giuntoli ha preso le redini del calciomercato bianconero. L'ex Direttore Sportivo del Napoli s'è insediato nell'estate 2023, dopo che il suo predecessore Giovanni Manna aveva già definito l'acquisto di Weah (praticamente l'unico di quella estate), e da allora ha definito quindici innesti per la prima squadra. Di seguito la lista.

I 15 acquisti definiti alla Juventus da Cristiano Giuntoli

Tiago Djalo

Carlos Alcaraz

Michele Di Gregorio

Juan David Cabal

Pierre Kalulu

Vasilije Adzic

Douglas Luiz

Teun Koopmeiners

Khephren Thuram

Francisco Conceicao

Nico Gonzalez

Alberto Costa

Lloyd Kelly

Renato Veiga

Randal Kolo Muani