Le pagelle di Zerbin: notte indimenticabile da quasi ex. Lancia il Napoli e riporta il sorriso

E' il protagonista della serata. In poco più di dieci minuti Alessio Zerbin entra dalla panchina e realizza una doppietta che serve a certificare il passaggio del Napoli in finale di Supercoppa Italiana. "Notte indimenticabile, da quasi ex - scrive la Gazzetta dello Sport -. Sa che andrà al Frosinone dopo la Supercoppa, ma vuole godersi ancora lo scudetto sul petto, fino alla fine: doppietta strabiliante che lancia in Napoli e riporta il sorriso". " È lui, l’eroe della notte di Riyad - analizza il Corriere dello Sport -. L’insospettabile, il meno atteso, un giocatore praticamente già ceduto (al Frosinone) che entra a un attimo dalla fine e in cinque minuti fa due gol. Il secondo bellissimo, in fuga per 40 metri da esterno doc con Duncan addosso, dopo aver picchiato la testa così forte sul palo, per fare il primo di rapina, da non esultare spaventando tutti. Dal gelo alla gioia: una favola araba da consegnare a Sherazade".

Questo quanto scrive TMW: "È il protagonista di serata, da oggetto misterioso si regala una doppietta pesante, che forse può cambiare il suo futuro. E pure un po' di paura".

LE PAGELLE

TMW: 8

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

TuttoNapoli.net: 8