Ufficiale
Frosinone, doppio colpo dal Napoli: arrivano Hasa e Zerbin, entrambi a titolo definitivo
TUTTOmercatoWEB
Luis Hasa ha firmato coi ciociari un contratto di durata quadriennale, mentre Alessio Zerbin un contratto di durata triennale.
Il Frosinone Calcio comunica sui propri canali ufficiali di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Contestualmente, il Frosinone Calcio comunica anche di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin dalla Società Sportiva Calcio Napoli.
I dettagli delle due operazioni
Il centrocampista classe 2004 arriva a titolo definitivo e ha sottoscritto con il club giallazzurro un contratto di durata quadriennale. L’esterno offensivo classe '99, invece, arriva a titolo definitivo e ha sottoscritto con il club giallazzurro un contratto di durata triennale.
Altre notizie Serie A