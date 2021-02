Le pagelle di Zidane: tra mezza bocciatura e "capolavoro". Giudizi discordanti

Il suo Madrid non è travolgente e ha l'alibi dei nove assenti. Le pagelle non sono tutte concordi, perché se La Gazzetta, per esempio, ne promuove le idee, come usare Isco e arretrare Casemiro, Tuttomercatoweb.com spiega che "gestisce male i cambi e passare all’86’ con un uomo in più è sinonimo di scarsa percezione degli uomini a disposizione". Per Tuttosport merita 7, il suo è un capolavoro tattico. Mezzo voto in meno per il Corriere, visto che gli attaccanti (tranne Isco) lo tradiscono.

Tuttomercatoweb.com 5.5

Gazzetta dello Sport 6.5

Corriere dello Sport 6.5

Tuttosport 7