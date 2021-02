Le pagelle di Papu Gomez: la condizione non è delle migliori, non si vede mai

Brutta serata per Alejandro Papu Gomez, con il suo Siviglia. Gli andalusi escono battuti per 3-2 dal Borussia Dortmund di un Haaland davvero inarrestabile, lasciando il Sanchez Pizjuan con la sensazione che sia molto difficile il passaggio del turno. Per l'ex atalantino c'è un'ora di gioco, una palla persa per il contropiede dell'1-3 tedesco, più una condizione fisica non fra le migliori. Così il primo tempo è in costante affanno, nella ripresa non migliora e Lopetegui è costretto a toglierlo.

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5