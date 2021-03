Le pagelle di Romero: voleva Benzema, è stato accontentato. L'unico ad accettare la sfida

Non è irreprensibile come sempre, ma Cristian Romero nell'Atalanta è uno dei pochi a non annegare quando gli avversari attaccano. Tampona e ringhia su tutti, come nota Il Corriere della Sera, mentre La Gazzetta dello Sport ritorna sul desiderio di avere Benzema da marcare. Sul gol cerca di tamponare su Modric, ma il croato è fin troppo bravo ad allargare il pallone per l'1-0 che sbilancia il match. Tra la sufficienza piena e l'insufficienza lieve, se la cava in una partita complicata.

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6