Le pagelle di Sportiello: respinge di testa Romero, prende gol e diventa disoccupato

vedi letture

Ci sono due istantanee della partita di Marco Sportiello, preferito sul filo di lana a Gollini. Il primo è su un retropassaggio killer di Romero, quando ci deve mettere la testa per evitare di prendere gol. Probabilmente non sarebbe stato giudicato come passaggio volontario, ma questo è un altro discorso. La seconda è l'impossibilità di arrivare sul diagonale di Skriniar, che centra la buca d'angolo e di fatto spegne gli entusiasmi. Per il resto nessun pericolo nel primo tempo, dopo avere subito gol diventa disoccupato, come spiega Il Corriere della Sera.

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6