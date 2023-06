Le pagelle di Inzaghi: la sua Champions l'ha vinta. Tradito dai suoi attaccanti

Applausi per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter esce a testa altissima dalla sua prima finale di Champions, al cospetto di un mostro sacro come Pep Guardiola e uno squadrone come il Manchester City. Tatticamente perfetto, Inzaghi incarta i citizens ma esce a mani vuote. "Lui ha vinto la sua Champions", scrive la Gazzetta dello Sport a corredo di un 7 pieno in pagella, mentre il Corriere dello Sport spiega come l'ex Lazio perda la sua finale tradito dai suoi attaccanti. Il mancato cinismo del suo reparto offensivo viene citato anche da Tuttosport, mentre per TMW c'è qualche dubbio nei cambi, ma la prestazione resta di altissimo livello.

I voti:

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5