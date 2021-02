Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 febbraio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, TRATTATIVA A FARI SPENTI TRA SUNING E BC PARTNERS. ROMA, VIAVAI DIRIGENZIALE: FIENGA RINNOVA, CALVO VERSO L'ADDIO. TORINO, CONDIZIONI E OSTACOLI PER IL RINNOVO DI CAPITAN BELOTTI. INTER, BARELLA IL CAPITANO DOPO HANDANOVIC?

L'Inter vince a Firenze in campionato e torna in vetta, ma sull'asse Nanchino-Londra si gioca un'altra partita, quella tra Suning e BC Partners per il controllo del club nerazzurro. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, nonostante le indiscrezioni circa un rifiuto da parte della famiglia Zhang per una proposta ritenuta troppo bassa, le parti hanno deciso di spegnere i riflettori sulla trattativa, segno di come la partita sia tutt’altro che chiusa anche perché il fondo ha seguito in toto le indicazioni arrivate da Goldman Sachs Asia, advisor a cui si è rivolto Suning per la ricerca di soci. Il fondo di Londra - si legge - avrebbe alzato la posta da 750 milioni ad una cifra vicina agli 800, comprendente anche il debito per oltre 400 del club. Il tutto legato anche al piano sportivo, con la famiglia Zhang che non ha intenzione di lasciare proprio nel momento in cui la squadra potrebbe conquistare uno storico scudetto. Per questo il primo obiettivo - conclude il quotidiano sportivo - è quello di assicurare i 200 milioni, tramite un aumento di capitale, per aiutare il club a saldare le spese.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, il CEO Guido Fienga potrebbe rinnovare il contratto con la Roma, in scadenza il prossimo 30 giugno. Al contrario, il Chief Revenue Officer Francesco Calvo, il dirigente incaricato per firmare l'accordo con New Balance, va verso l'addio. Una volta concluso il tutto, egli dovrebbe lasciare la società per motivi familiari.

La scadenza del contratto del Gallo Belotti con il Torino si avvicina e Tuttosport in edicola questa mattina dedica ampio spazio al futuro dell'attaccante granata. Riuscirà Cairo a convincere il capitano a rinnovare il contratto con il Toro? La missione, come scrive il quotidiano torinese, è decisamente complicata. Per arrivare al rinnovo di un giocatore così importante e così corteggiato sul mercato, Cairo dovrà faticare e non poco. Per prima cosa rinforzare le fondamenta della società, poi portare rinforzi di livello superiore. Infine completare il Filadelfia (museo compreso) e realizzare un centro sportivo per il vivaio. Se tutto questo gigantesco ingranaggio venisse messo in moto, Belotti potrebbe essere convinto a rinnovare il contratto per restare.

Numeri da urlo per Nicolò Barella che in questa stagione si sta consacrando come giocatore di classe mondiale. Tre gol (l'ultimo contro la Fiorentina) e cinque gli assist realizzati fin qui dal centrocampista ex Cagliari, che si è confermato gran ricuperatore di palla, bravo negli inserimenti e abile sia di piede che di testa. Secondo La Repubblica, non è difficile immaginare che dopo Samir Handanovic possa essere proprio Barella a ereditare la fascia da capitano. Una decisione che renderebbe felici anche i tifosi, che sui social si esaltano alle giocate del sardo. La crescita di Barella è confermata anche dal modo in cui ha dimezzato il numero di cartellini gialli (appena quattro da inizio campionato).

BRENNER SNOBBA L'ITALIA E VOLA A CINCINNATI. AVVENTURA IN GIAPPONE PER BATTOCCHIO. L'EX INTER DODO' RIPARTE DALL'ATLETICO MINEIRO. BARCELLONA, POSSIBILE ADDIO PER NETO. SAN PAOLO, OFFERTA PER CRESPO.

Niente Italia o Europa per il talento brasiliano Brenner. L'attaccante classe 2000 infatti è ufficialmente un nuovo giocatore del Cincinnati. Il San Paolo ha comunicato la cessione del giocatore al club di MLS: le cifre non sono state rivelate ufficialmente (si parla di 18 milioni di dollari), ma il club brasiliano afferma che si tratta della più grande vendita di un giocatore da un club sudamericano ad uno di MLS.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Tokushima Vortis ha annunciato l'arrivo del difensore italo-argentino Cristian Damián Battocchio. Ventotto anni, Battocchio lascia così il Brest, dove aveva militato negli ultimi due anni.

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Atletico Mineiro ha annunciato di aver messo sotto contratto Dodò. Il terzino brasiliano, ex di Roma, Inter e Sampdoria, era svincolato dopo la fine dell'esperienza con la maglia del Cruzeiro e non gioca da un anno. Ha firmato un contratto fino a dicembre 2023.

Relegato al ruolo di riserva di ter Stegen, Neto sta valutando la possibilità di lasciare il Barcellona la prossima estate. Non è una novità, perché l'ex Juve e Fiorentina aveva già chiesto al club blaugrana di lasciarlo andare nella finestra di mercato appena conclusa, ma la direzione sportiva e Ronald Koeman lo hanno bloccato, facendo capire che la sua presenza in rosa era indispensabile. In vista dell'estate, però, una sua cessione è probabile: il prezzo sarà di 15 milioni di euro.

Hernan Crespo potrebbe lasciare il Defensa y Justicia, con il quale ha vinto la Coppa Sudamericana 2020: secondo quanto da noi raccolto, il Valdanito è vicino alla firma con il San Paolo, formazione brasiliana intenzionata a puntare forte sull'emergente tecnico argentino, ex Parma e Modena, per tornare a vincere in patria.