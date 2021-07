Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, E' LA GIORNATA DI TONALI: IL CENTROCAMPISTA RESTA IN ROSSONERO. SORRIDE ANCHE CALABRIA, IL TERZINO VICINO AL RINNOVO. INTER, JOAO MARIO SEMPRE PIU' VICINO AL BENFICA: I NERAZZURRI SONO FIDUCIOSI PER LA CHIUSURA. ROMA, PEDRO NON FA PARTE DEI PIANI DI MOURINHO: LO SPAGNOLO PUO' PARTIRE. JUVENTUS SEMPRE AL LAVORO PER LOCATELLI: IL CENTROCAMPISTA PUO' ARRIVARE CON LA "FORMULA CHIESA".

Milan molto attivo nella giornata di oggi: Sandro Tonali ha firmato il suo nuovo contratto quinquennale con i rossoneri, e oggi verrà annunciato ufficialmente. I rossoneri, inoltre, hanno trovato l'accordo con Davide Calabria per il rinnovo di contratto: il classe '96 firmerà oggi un contratto di quattro anni, fino al 2025. Dall'altra parte di Milano, l'Inter lavora alle uscite ed è vicina a cedere Joao Mario al Benfica: l'accordo tra club è stato trovato, ora l'Inter dovrà mediare con lo Sporting Lisbona che ha una clausola che permette di pareggiare l'offerta dei rivali. Roma, Pedro non rientra nei piani di Mourinho, così come Fazio, Nzonzi e Santon, e dunque è sul mercato: lo spagnolo può lasciare Roma dopo solo un anno. Juventus, si continua a lavorare per Manuel Locatelli: il centrocampista spinge per andare a Torino e i bianconeri ragionano sulla formula per strapparlo al Sassuolo. Spunta "l'idea Chiesa", con un prestito pluriennale ed obbligo di riscatto a più di 40 milioni.

Il Napoli punta a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e il nome su cui gli azzurri hanno messo gli occhi è quello di Piero Hincapie, centrale classe 2002 in forza al Talleres. L'ecuadoregno si è messo in mostra con la maglia della sua Nazionale anche in Copa America, dove è sceso in campo sempre da titolare nelle cinque gare disputate. Nei giorni scorsi il club partenopeo ha avuto dei contatti con gli intermediari del giocatore, che gli argentino valutano 5 milioni di euro.

Adam Marusic è vicinissimo al rinnovo di contratto con la Lazio. L'esterno montenegrino, a Roma dal 2017, come riporta Radiosei, è vicino al rinnovo con i biancocelesti, che lo blinderanno fino al 2025 con anche un aumento dell'ingaggio, che arriverà fino a circa 1.5 milioni. Il contratto dell'ex Ostenda era in scadenza nel 2022 e nei prossimi giorni verrà annunciata la nuova scadenza.

Passi avanti per il Milan, che si avvicina ad Olivier Giroud. Come riporta Sky, i rossoneri nelle ultime ore avrebbero intensificato i dialoghi con il Chelsea, e non più solamente con l'entourage del francese, per cercare di trovare un accordo e portare in Italia l'attaccante. L'operazione si potrebbe chiudere con un piccolo pagamento da parte dei rossoneri al club londinese, e non più a zero, e già nella giornata di domani si potrebbe trovare una soluzione. Sempre domani i rossoneri proseguiranno con i contatti con il Chelsea, ma la sensazione è che la svolta possa arrivare in fretta, con un piccolo esborso economico.

Il pesante infortunio subito da Leonardo Spinazzola complica i piani della Roma. Tiahgo Pinto sta cercando di capire come ovviare l'assenza del terzino nella prossima stagione. Bensebaini (Borussia Moenchengladbach) è un’idea ma costa tanto (20 milioni, quelli che vuole anche il Chelsea per Emerson Palmieri), restano in piedi le pista che portano a Dimarco e Biraghi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Fiorentina ha messo gli occhi su Javi Sanchez, difensore del Real Valladolid, classe 1997, cresciuto nella cantera del Real Madrid. Oltre all'interesse della squadra viola, c'è da registrare anche quello del Valencia.

Il Secolo XIX, stamani in edicola, si concentra sul futuro dell'ex viola e Spezia, Kevin Agudelo. Con l'arrivo di Thiago Motta in panchina, i liguri potrebbero chiedere al Genoa, titolare del cartellino del giocatore, un nuovo accordo di prestito del colombiano, valorizzato molto dall'ormai nuovo tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Felipe Anderson torna alla Lazio. A darne una sorta di anteprima è l'agenzia ufficiale del club, tramite la propria app. "Felipe Anderson e la Lazio si ritrovano dopo tre stagioni vissute lontani. Quando le strade si separarono, club e brasiliano proseguirono verso le loro rispettive ambizioni: quelle della Lazio di inseguire la Champions, dopo l'appuntamento fallito la sera del 20 maggio 2018, a cospetto dell'Inter. Da domani la sua prossima nazionale tornerà ad avere i colori del cielo, il cielo di una città che sorride più di Londra e che vuole riportare il sorriso nel calcio firmato Felipe Anderson".

Il Torino va a caccia di un difensore che possa aiutare Juric a costruire una squadra solida sin dalle sue fondamenta e secondo Tuttosport, nelle ultime ore il ds Vagnati avrebbe chiesto al Cagliari il difensore centrale Sebastian Walukiewicz, poco considerato da Semplici. Proposto in cambio il cartellino di Daniele Baselli: secco no da parte della dirigenza sarda.

Il primo colpo per l'Empoli per il ritorno in Serie A può arrivare a breve tra i pali. Guglielmo Vicario del Cagliari è il nome che da tempo la società di Fabrizio Corsi sta trattando per regalare un titolare di qualità ad Aurelio Andreazzoli. Vicario al Genoa pareva cosa fatta ma le sirene azzurre hanno avuto la meglio: parti al lavoro per provare a chiudere un prestito con diritto di riscatto e blindare così i pali azzurri.

Già in occasione della trattativa per il passaggio di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, il club viola e lo Spezia avevano iniziato a parlare di Luca Ranieri, centrale nato proprio nella città ligure ma di proprietà della società gigliata. Oggi il suo nome è tornato al centro della attenzioni delle sue società in questione, ma non solo. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sul giocatore reduce dal prestito in Serie B alla SPAL ci sarebbe infatti anche l’interessamento del Venezia neo-promosso nella massima serie.r

Dopo aver ceduto Marlon allo Shakhtar Donetsk, il Sassuolo potrebbe cedere anche il centrale Kaan Ayhan, che piace molto in Turchia. Per sostituirlo, il club di Carnevali avrebbe individuato in Koray Gunter del Verona il profilo ideale e, secondo quanto riportato proprio dalla Turchia da Radyospor, i neroverdi avrebbero offerto all'Hellas tre milioni di euro per strappare l'ex Genoa. L'arrivo di Gunter darebbe poi il via libera ad Ayhan, conteso da Galatasaray e Besiktas.

Si scalda la pista di mercato che vuole il Genoa interessato a Leonardo Sernicola, esterno mancino di proprietà del Sassuolo reduce dal prestito dello scorso anno alla SPAL. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i due club stanno lavorando ad un prestito con diritto di riscatto. Sul classe 1997 ci sono, comunque, anche gli interessi di Salernitana e Venezia.

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora incerto. Il giocatore è il più pagato della rosa del Napoli e la politica di riduzione del monte ingaggi varata da De Laurentiis potrebbe portare il giocatore lontano. Come si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, nei giorni scorsi si è fatto avanti il PSG, ma l’offerta di 40 milioni non ha convinto il Napoli. Leonardo ha incassato e piazzato un altro colpo in difesa, prendendo a parametro zero Sergio Ramos con uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione.

Il Genoa ha un grande sogno per l'attacco ovvero Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev. Il testa a testa col Torino sembra aver portato il Grifone in un vantaggio probabilmente decisivo: entrambe le società guardavano verso l'Ucraina in cerca del numero 9 ma Artem Dovbyk del Dnipro è ora in seconda fila. In queste ore, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, le parti stanno provando a limare le distanze. La Dinamo è scesa dalle iniziali pretese per il giocatore e adesso si può chiudere per una cessione in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Un affare potenzialmente da 9+1 milioni di euro. Un arrivo voluto ma ancora non chiuso e definito, ma le società stanno discutendo dei dettagli.

Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo con Adrian Bernabé Garcia (Barcellona, 26.05.01) per un contratto che lo legherà al club fino al 30.06.2024.

Senad Lulic e Marco Parolo sono tra gli obiettivi per il mercato dell'Udinese, che nei senatori laziali, ma ormai liberi da impegni contrattuali con la ex squadre, vede quei rinforzi d'esperienza in grado di aiutare Gotti. Lo rivela Tuttosport nella sua edizione odierna.

Tiémoué Bakayoko e un ritorno al Milan tutt'altro che semplice. Il Chelsea che ha infatti esteso unilateralmente il contratto fino al 2023 non ha intenzione di liberare il giocatore gratis, né di cederlo nuovamente in prestito. Da capire se la posizione dei blues cambierà ad agosto inoltrato ma ad oggi l'affare è complicato. Anche perché Thomas Tuchel, a differenza di Lampard, è pronto a tenere il giocatore in vista della stagione che verrà. Negli scorsi giorni per Bakayoko anche un sondaggio dell'Inter, ma per i nerazzurri ci sono le stesse problematiche.

Con l'arrivo di Vincenzo Italiano la Fiorentina cercherà di regalare un regista al suo nuovo allenatore. Stefano Sensi o Niklas Dorsch con Lucas Torreira sullo sfondo, mentre Matteo Ricci sembra essere uscito dai radar della Fiorentina: questi i nomi sul taccuino dei dirigenti viola. Come scrive Il Corriere dello Sport il play dell'Inter resta il favorito, con i nerazzurri che hanno aperto le porte ad un possibile affare con i viola. L'alternativa è Dorsch del Gent, convocato nella Germania Olimpica che sarà di scena a Tokyo. I contatti con la società belga sono avviati sulla base di 7-8 milioni, ma il rischio è quello di trovarsi invischiati in un'asta, visto che il ragazzo piace a molti club.

Salutato Hakimi, per l'Inter è tempo di guardare avanti e cercare un sostituto per il marocchino: Hector Bellerin è una possibilità, ma l'Arsenal dovrà scendere a patti con l'esigenza nerazzurra di non investire, non subito almeno. Il club inglese intende esplorare il mercato fino all’ultimo per trovare un compratore, ma ha aperto alla possibilità del prestito, ma con “obbligo” di riscatto a 20-25 milioni. Vien da sé, scrive la Gazzetta dello Sport, che i nerazzurri preferirebbero di gran lunga la via del diritto.

Il Milan, chiusa l'operazione col Brescia per Tonali, continua a tessere la propria tela di mercato. Il prossimo nome per i rossoneri, oltre a Bakayoko, secondo la Repubblica potrebbe essere Marcel Sabitzer, trequartista austriaco di proprietà del Lipsia protagonista a Euro2020 con la propria Nazionale. Il giocatore piace a diverse big europee, Milan compreso, che potrebbe sfruttare la scadenza nel 2022 per chiudere la trattativa col club della Red Bull. Il cartellino del giocatore viene valutato circa 18 milioni di euro.

ESTERO: BALOTELLI VOLA IN TURCHIA, SERGIO RAMOS AL PSG. L'ARSENAL CHIUDE PER BEN WHITE, JAVI MARTINEZ RIPARTE DA DOHA. IL REAL PRENDE IL FRATELLINO DI VILLAR, POGBA PUO' ANDARE AL PSG, BOADU PUO' ESSERE IL POST JOVETIC AL MONACO.

Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell'Adana Demispor. L'attaccante classe '90 ha infatti firmato un contratto di tre anni con il club turco che sui social hanno annunciato il suo arrivo con un colpo storico per la società. Sergio Ramos è a un passo dall'essere annunciato dal Paris Saint-Germain. L'esperto difensore infatti, come riporta il Mundo Deportivo, ha superato le visite mediche con il club francese fissate nella mattinata di oggi e a breve potrebbe essere annunciato dal club della capitale transalpina. Il giocatore si legherà al PSG per le prossime due stagioni. Nonostante l'inserimento del Chelsea nei giorni scorsi Ben White nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Arsenal. I Gunners infatti hanno praticamente chiuso con il Brighton per il difensore classe '97, attualmente impegnato con l'Inghilterra a Euro 20202. Un affare da 50 milioni di sterline che dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime settimane come riferiscono dall'Inghilterra.

Il 30 giugno è scaduto il suo contratto con il Bayern Monaco, una settimana dopo Javi Martinez vola a Doha per una nuova esperienza. Il centrocampista spagnolo, 32 anni ed ex nazionale con la Roja, firma con il Qatar SC un contratto annuale. Il fratello minore di Gonzalo Villar della Roma giocherà nel Real Madrid. Il classe 2003 Javier Villar, che lui centrocampista di professione, ha infatti firmato un contratto con il club della capitale spagnola e nella prossima stagione giocherà con le giovanili del club iberico. La priorità del PSG, dopo gli acquisti di Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma e presto Ramos, è quella di cedere per ridurre il monte ingaggi. Dopo averlo fatto, però, tornerà a puntare le stelle più luccicanti del mondo del calcio. A scriverlo è L'Equipe, secondo cui il prossimo colpo da novanta che Al-Khelaifi proverà a piazzare corrisponde al nome di Paul Pogba. Un'idea che il club ha da tempo e a cui non ha rinunciato: quest'estate - si legge sull'autorevole quotidiano francese - sarà fatto un tentativo anche per l'ex Juventus. Myron Boadu potrebbe sbarcare in Ligue 1. Secondo Nice Matin, l'attaccante dell'AZ Alkmaar, 20 anni, figura nella lista degli acquisti del Monaco, che è impegnato nella difficile ricerca del sostituto di Stevan Jovetic. L'ex attaccante di Inter e Fiorentina non ha rinnovato il suo contratto con il club del Principato e potrebbe essere quindi rimpiazzato dal talento olandese, la cui valutazione sfiora i 15 milioni.