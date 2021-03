I rimpianti di Totti: "Calcio a Balotelli e sputo a Poulsen. Non capisco ancora perché li ho fatti"

"Sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere. Bisogna essere realisti. A 40 anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto. Però nel mio caso sono stato costretto". Parole, mai banali, di Francesco Totti che in un'anticipazione dell'intervista al Corriere della Sera (in uscita domani) un'intervista al Corriere della Sera (in uscita domani) si sofferma anche sui rimpianti della propria carriera: "Cosa mi rimprovero? Il calcio a Balotelli e lo sputo a Poulsen. Sono state le cose più brutte che potessi fare, cose non da me. Tuttora non riesco a capire come possa aver compiuto gesti simili".