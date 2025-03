San Siro fischia e protesta, ma il Milan non si sveglia: Lazio avanti con merito al 45'

Dopo 45 minuti la Lazio è in vantaggio in casa del Milan, in un Meazza in protesta: decide, per ora, la rete di Zaccagni al 38'.

La protesta della Curva Sud

L'atmosfera a San Siro è surreale. Comincia il match e praticamente a ogni pallone toccato (e sbagliato) dal Milan dagli spalti partono i fischi. Non dalla Curva, che per il primo quarto d'ora rimane fuori. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, la Curva Sud fa il suo ingresso al Meazza solo al 15', rimanendo in silenzio per il primo quarto d'ora di gioco in segno di protesta nei confronti della società. Una volta entrati, gli ultras rossoneri intonano subito un coro diretto alla proprietà, puntando il dito contro Gerry Cardinale con un messaggio inequivocabile: "Cardinale devi vendere, vattene".Intanto in campo il Milan non fa niente per zittire la protesta. Anzi, la acuisce con un gioco lento, macchinoso, senza idee in attacco e con una prova confusionaria anche in fase difensiva.

Il Milan gioca male e la Lazio passa meritatamente

Pronti-via, Maignan deve compiere immediatamente una gran parata su Dia. Poco dopo Pavlovic rischia l'autogol dopo una bella scorribanda di Nuno Tavares e il suo cross basso. Davanti i rossoneri non si vedono quasi mai, se non con un tiro di Jimenez che termina alto. E al 28' passa meritatamente la Lazio. Azione in area di Marusic, servito da Tchaouna, e conclusione rasoterra, di potenza, del terzino: deviazione di Maignan su cui Zaccagni trova la ribattuta con i tempi giusti, portando avanti i suoi e festeggiando al meglio le 150 presenze in biancoceleste. Il Milan non si sblocca, continua ad avere poche idee e per tirarne fuori dal cilindro qualcuna Conceiçao sostituisce Musah con Joao Felix prima dell'intervallo. Cambia poco, perché si arriva all'intervallo con lo stesso copione: Milan quasi mai pericoloso, Zaccagni a un passo dal raddoppio e comunque Lazio avanti con merito al 45'.