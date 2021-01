Sevilla, baila como El Papu - Tifosi biancorossi già in estasi sui social per l'arrivo di Gomez

Siviglia baila come El Papu. I tifosi biancorossi, in queste ore, hanno seguito con grande entusiasmo e fervore sui social le notizie relative all'imminente arrivo di Alejandro Gomez che filtrano dall'Italia.

Un campione in più per il già molto competitivo Siviglia FC di mister Lopetegui, a detta di tutti, oltre che un personaggio dalle vibrazioni positive e quindi subito benvoluto dalla gente. Tra l'argentino e i nervionenses sembra esserci una simpatia reciproca, pronta adesso a sbocciare in una vera e propria storia d'amore, anche grazie a quell'intervista in cui lo scorso anno Gomez dichiarò di apprezzare molto la squadra di Nervión ("Il Siviglia è il mio club spagnolo preferito").

Poco importa, insomma, se l'avventura all'Atalanta del capitano è finita piuttosto male e se il Papu è stato cacciato per motivi comportamentali dopo il tanto discusso dissidio con mister Gasperini. Siviglia e i suoi tifosi non vedono l'ora di abbracciare il loro nuovo fantasista, con l'obiettivo di scrivere insieme tante nuove pagine di storia a livello nazionale e internazionale.