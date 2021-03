Speciale panchine: il punto sullo Spezia. Platek vuol blindare Italiano: ce la farà?

vedi letture

Come s'apre, si chiuderà il pezzo. Robert Platek, nuovo proprietario dello Spezia, riuscirà a blindare Vincenzo Italiano? L'interrogativo non può avere ancora risposta, perché per ora di certezze tra le venti panchine di A ce ne son poche. E non ce ne voglia l'Aquilotto ma la storia insegna che tutto funziona a cascata. Prima scelgono le grandi e via discorrendo, a meno che non ci sia un progetto già definito che vada oltre corteggiamenti e interessamenti. Italiano, già dopo la promozione storica in A con lo Spezia, fece attendere la proprietà Volpi prima del gran rifiuto al Genoa e dell'amore dichiarato agli spezzini. Sarà ancora così?

Solo dubbi Il primo è legato chiaramente alla classifica. Prima la salvezza poi il futuro, è il mantra che ripetono proprietà, dirigenza e lo stesso tecnico. Italiano ha estimatori un po' ovunque, dal Sassuolo alla Fiorentina passando dalla Sampdoria e dal Napoli. Altre ne arriveranno, mentre la nuova proprietà americana ha in mente di provare a costruire un ciclo con lui. Come fatto in fondo dai Percassi a Bergamo con Gasperini, dagli Squinzi a Sassuolo con De Zerbi. Ultimamente sono le squadre non di primissima fascia a dimostrare che si può tener duro nonostante la corte delle big se il tecnico riesce a sentirsi partecipe anche delle scelte di mercato. Ma le grandi si stanno facendo sentire. Robert Platek, nuovo proprietario dello Spezia, riuscirà a blindare Vincenzo Italiano?