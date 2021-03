Speciale Under 21 - Da Aouar a Camavinga: la mediana della Francia è da sogno

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del torneo, a Maribor.

Le stelle della Francia a centrocampo

Il reparto mediano della Francia che s'appresta a provare a riconquistare il trono d'Europa, categoria Under 21, è per definizione fuori categoria. Una parata di stelle dal valore assoluto. Uno stuolo di giocatori già affermati, trascinatori e leader in pectore di squadre che si giocano l'Europa o titoli. Il sito specializzato Transfermarkt valuta la rosa transalpina più di ogni altra e nei 500 e più milioni di valore, tanto arriva anche dal reparto di centrocampo. L'interprete principale è anche il più giovane, Eduardo Camavinga del Rennes, uno al quale Florentino Perez vorrebbe consegnare le chiavi del futuro del centrocampo del Real Madrid. Lo stesso dicasi per Houssem Aouar, trequartista e mezzala con vocazioni prettamente offensive dell'Olympique Lione. La Juventus e compagnia potenzialmente pagante lo vorrebbero come perno mediano dei propri progetti futuri. Nel 4-3-3 di Sylvain Ripoli ci sarà senza dubbio posto per entrambi ma anche il resto della compagnia è straordinario. Boubakary Soumaré è abituato ai due mediani del Lille ma dall'essere un leader della squadra che vuol strappare la Ligue 1 al PSG all'Under 21, il passo non è certo lungo. Può adattarsi, sa farlo. E in mezzo c'è anche Boubacar Kamara, che all'Olympique Marsiglia è un beniamino dei tifosi. Chi ha l'occasione per riscattarsi, per dimostrare di essere quello delle prime premesse con Arsene Wenger, è Matteo Guendouzi, che l'Arsenal ha mandato in prestito a cercare migliori fortune a Berlino. Un lotto senza fine: le italiane hanno atteso a lungo Aurelien Tchouameni che ha invece scelto il Monaco. Occhio: può diventare grande, se dovesse trovare la piazza giusta dove esplodere. L'ultimo convocato della lista è quello meno in vista, meno in copertina e che forse avrà minor minutaggio ma non per questo minor talento come Romain Faivre del Brest: scuola Monaco, il franco-algerino classe '99 ha 5 gol e 4 assist in questa Ligue 1 dove è un perno inamovibile del club bretone.