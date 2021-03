Speciale Under 21 - La Francia ha una rosa da impazzire. Poi sarà bagarre nel Girone C

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del torneo, a Maribor.

GIRONE C

Francia

Una rosa strepitosa. Camavinga, Aouar, Edouard, Diaby, Fofana, Konaté, Koundé, Kamara, Guendouzi, Tchouameni, Soumaré, Ikoné e non solo. La Francia è probabilmente la grande corazzata di questa kermesse e il girone non impossibile in cui si è ritrovata, con Danimarca, Russia e Islanda, la mette in netta pole position per un primo posto. Ha giocatori che hanno già un posto nell'Olimpo del calcio, questa kermesse può essere per loro una consacrazione internazionale. Teoricamente, ma solo teoricamente, questa fase a gironi dovrebbe essere per i Galletti poco più di una formalità.

Danimarca

La Nazionale dello spagnolo Capellas Herms ha sicuramente nel reparto mediano il suo punto di forza. Non è la favorita e difficilmente arriverà in fondo ma ha comunque una rosa compatta e con dei giocatori di talento. Sarà peraltro una di quelle su cui tanti club, tedeschi ma anche italiani, punteranno gli occhi. Spesso i talenti danesi erano preda dei club britannici ma post Brexit per le società inglesi si è tutto complicato. Da tener d'occhiom oltre al wonderboy diciassettenne Wahid Faghir, la trequarti con Jacob Bruun Larsen (Anderlecht), Anders Dreyer (Midtjylland), Jesper Lindstrom (Brondby), Mohammed Daramy (Copenhagen).

Russia

Una generazione da tener d'occhio quella dell'Under 21 russa guidata dal trentaseienne Mikhail Galaktionov. L'asse portante del CSKA Mosca, che di fatto ha almeno quattro titolari, tra cui una delle stelle del torneo come la punta Fedor Chalov, più quelle di Dinamo Mosca, Krasnodar e Spartak Mosca. Più che interessante il portiere, Aleksandr Maksimenko. Nazionale quadrata e strutturata tatticamente, con un solo difetto: non ha influenze di altre filosofie, di altre leghe. Tutti arrivano dal campionato russo. Però è potenzialmente, dovesse passare il turno, una cliente scomoda per molti.

Islanda

Eccezion fatta per qualche talento cristallino, che non manca, è una Nazionale dalla modesta caratura. Il riferimento, che potenzialmente è pure il perno del calcio islandese del futuro, è Isak Bergmann Johannesson dell'IFK Norkopping. Uno gioca anche in Italia, è il centrocampista Andri Fannar Baldursson del Bologna. Due giovanissimi che sono anche i più brillanti di una Nazionale sì solida, sì compatta, si strutturata, sì fisica, ma che in verità ha tante lacune dal punto di vista tecnico. Curiosità: l'esterno sinistro gioca in Italia anche lui, in B, ovvero Bjarki Steinn Bjarkason del Venezia. Poi Sveinn Aron Gudjohnsen è all'Odense ma in prestito dallo Spezia.