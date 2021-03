Speciale Under 21 - La generazione portoghese che apre il dopo Cristiano Ronaldo

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del torneo, a Maribor.

Miniera portoghese

Non c'è nessun Cristiano Ronaldo in questo Portogallo ma perché non ce ne sono al mondo. Però la nazionale di Rui Jorge è ricchissima di talento in ogni posizione. Giocherà da riferimento avanzato Rafael Leao, che non sarà un cannoniere ma non è neppure un 9 di quelli che il Portogallo ha sportivamente maledetto perché era splendido fino all'ultimo tuffo nell'area avversaria prima dell'avvento di CR7. Trincao è forse troppo per questa Nazionale ma ancora troppo poco per essere un protagonista con Messi al Barcellona. In mezzo al campo splende senza dubbio alcuno la stella sia di Gedson Fernandes, ora al Galatasaray, che di Florentino Luiz del Monaco. Ma in Portogallo giocano forse quelli sui quali le attenzioni di mercato sono più vivide e accese: Chico Conceicao, figlio d'arte del Porto. Tiago Tomas, diciottenne attaccante dello Sporting di Amorim. Fabio Vieira, che a vent'anni è la potenziale ala destra del futuro del Portogallo e che ora è tra coloro che hanno eliminato la Juventus dalla Champions. La lista s'esaurisce di fatto solo al ventitreesimo in lista perché pure Tiago Djalò, che con Leao condivideva le giovanili dello Sporting e che con lui stracciò la Juventus di Dal Canto in Youth League per 4-1 a Torino, è un riferimento difensivo del Lille del presente e del futuro. Poi Diogo Dalot che ha già dimostrato di essere da Milan, oppure Diogo Leite, l'erede di Pepe al Porto se non lascerà la città del Douro in estate. Infine, ma non certo per ultimi, Pedro Goncalves, che fa le fortune dei leoni di Lisbona capolisti in Liga e Diogo Queiros. Che al Porto non s'è imposto e tra tanti campioncini di nobili squadre, gioca al Famalicao. Ma lo fa così da leader da essere capitano di questa Under 21, dove ci sono anche altri due giocatori dall'Italia come Dany Mota del Monza e Pedro Pereira del Crotone.