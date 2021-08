SportMediaset - Ronaldo in panchina contro l'Udinese. Mercato o bocciatura?

Cristiano Ronaldo inizia il suo campionato dalla panchina. È questa la clamorosa indiscrezione rilanciata da SportMediaset che imputa la scelta a solamente due possibilità. La prima è quella di un possibile addio nelle prossime ore - visto che mancano nove giorni alla fine delle contrattazioni - e che quindi sia a riposo solamente precauzionale. L'altra è quella di una sonante bocciatura che, per uno come il portoghese, rischia di essere comunque il punto finale per la sua avventura in bianconero.

RIMANE? In conferenza stampa Massimiliano Allegri aveva fatto sapere che il portoghese gli aveva confidato che sarebbe rimasto e che ora ci fosse poco tempo per la trattativa. Chissà se lo scenario è cambiato.