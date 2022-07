The Guardian - Sfumato Raphinha, il Chelsea punta alla Serie A: piace Leao del Milan

Come riporta quest'oggi il The Guardian, il Chelsea si sta guardando intorno per l'attacco dopo che l'obiettivo numero uno, Raphinha del Leeds, ha scelto il Barcellona e la Spagna. Oltre a Sterling, il club londinese sarebbe interessato a Rafael Leao e Serge Gnabry. In particolare l'attaccante del Milan, MVP dell'ultima Serie A, è valutato almeno 118 milioni di euro e i rossoneri non hanno intenzione di cedere il proprio talento. Allo stesso tempo i Campioni di Italia sono interessati a Ziyech in uscita dal Chelsea.