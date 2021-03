Tuttojuve: "Douglas Costa, De Sciglio, Rugani, ecco quanto la Juve vorrebbe incassare"

Tuttojuve.com analizza il prossimo mercato della Juventus e, in particolare, si sofferma sulle cifre che il club bianconero vorrebbe incassare nella prossima finestra di calciomercato per tre calciatori attualmente in prestito altrove ma che non rientrano più nel progetto Juve, ovvero Douglas Costa, De Sciglio e Rugani. "I bianconeri - si legge - sperano di recuperare una quindicina di milioni per il brasiliano, cinque o sei per De Sciglio e una decina per il difensore attualmente al Cagliari. Saranno tre operazioni fondamentali, nella stagione corrente i bianconeri si sono 'accontentati' di risparmiare l'ingaggio".