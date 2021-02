Ibra a Sanremo? Berlusconi: "Aveva bisogno di riposo, o non mi spiego la decisione del Milan"

A margine della conferenza stampa allo stadio Brianteo di venerdì scorso, l'ex presidente del Milan, oggi del Monza, Silvio Berlusconi, ha parlato anche della presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo: "Non posso entrare in queste questioni che riguardano le decisioni interne della squadra, evidentemente aveva bisogno di riposare perché senza questa eventualità non riuscirei a capire come il Milan possa acconsentire ad una richiesta di questo genere".