"Ibra è un campione e dimostra che l'età non conta". Rivedi le parole di Sergio Ramos

"Ibra è un campione e dimostra che l'età non conta". Le parole di Sergio Ramos

Nel corso di un'intervista per Prime Video, il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, tessendone le lodi e sottolineando come l'età, se hai classe, conti relativamente: "Ho una stima speciale per Ibrahimovic, non abbiamo mai avuto contatti diretti ma non puoi non considerare una carriera del genere. Un grandissimo gioactore, un killer per quello che dimostra fuori e dentro il campo. Un esempio per tutti i giocatori. Ha giocato in paesi diversi, torna in Europa dagli Stati Uniti a 39 anni e continua ad essere decisivo. Un vero esempio, veniva da un brutto infortunio e il fatto che voglia tornare in nazionale è motivo d'orgoglio per lui e per tutto il mondo del calcio. Il calcio ha bisogno di top player, l'età non è importante. Non esistono giovani o vecchi ma giocatori scarsi e forti, e Zlatan è assolutamente un campione".