Idrissa Gueye fermato alla frontiera: l'attaccante dell'Udinese guidava con patente falsa

Problemi con le autorità stradali, per Idrissa Gueye. Il 19enne attaccante senegalese, che è oggi in forza all'Udinese, è stato denunciato da parte della Polizia Stradale dopo un controllo alla frontiera di Trieste, al valico Fernetti, con la Slovenia.

L'attaccante classe 2006 era a bordo di una automobile Audi di grossa cilindrata, racconta Il Messaggero Veneto, e ha esibito una patente di guida emessa dalle autorità del Senegal, un documento che però si è rivelato falso, tanto che la polizia doganale ha contestato lui il reato di uso di atto falso, impedendogli quindi di utilizzare il veicolo. L'Udinese, riferisce il quotidiano, non ha voluto fornire alcun commento sulla vicenda.

Idrissa Gueye è da settembre scorso un giocatore dell'Udinese. La società bianconera del Friuli lo ha prelevato dal Metz, in Francia, con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato a 10 milioni di euro. Come nazionale, l'attaccante esterno classe 2006 gioca nel Senegal, con cui ha esordito a settembre del 2023. In questa prima stagione a Udine ha messo insieme 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 235 minuti in campo.