Ihattaren alla Juventus solo di passaggio: l'Ajax è vicino al riscatto per quasi 2 milioni

L'avventura alla Juventus di Mohammed Ihattaren non resterà negli annali. Acquistato nell'ultimo giorno di mercato di un anno fa, l'olandese era subito stato ceduto alla Sampdoria in prestito, per la felicità di Antonio Cassano, senza però mai scendere in campo e facendo parlare di sé più per i suoi comportamenti fuori dal campo che per meriti sportivi. Ihattaren è stato così ceduto a gennaio all'Ajax, che ora, stando a Gazzetta.it, è pronto a riscattare il calciatore per una cifra di poco inferiore ai due milioni di euro.