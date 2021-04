Il Bologna cala il poker e ipoteca la salvezza: 4-1 allo Spezia

Il Bologna cala il poker, 4-1 allo Spezia. Vittoria netta dei rossoblù sotto lo sguardo del presidente Saputo, tornato al Dall'Ara dopo 14 mesi. Gol di Orsolini su rigore, Barrow e doppieta di Svanberg. A nulla è servito il gol di Ismajli per lo Spezia.

Le scelte iniziali - Nel Bologna è Barrow è il terminale offensivo del 4-2-3-1, con Soriano, Orsolini e Palacio a supporto. Assenti il lungodegente Santander, oltre ad Hickey, Medel e Tomiyasu. Nello Spezia, c'è Erlic in difesa al fianco di Ismajli. In avanti, c'è Verde a completare il tridente con Nzola e Gyasi.

Orsolini dal dischetto, Bologna subito avanti - Dopo poco più di 10 minuti cambia la partita. Lancio di Svanberg fermato in piena area da Bastoni con il braccio, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri Orsolini è perfetto e porta in vantaggio il Bologna.

Contropiede micidiale, il Bologna raddoppia - Passano pochi minuti e il Bologna raddoppia: contropiede micidiale innestato da uno splendido lancio di Soriano. Schouten si invola verso la porta accompagnato da Barrow: due contro uno, con l'attaccante che riceva e appoggia comodamente in rete.

Ismajli riapre i giochi - Un po' a sorpresa, lo Spezia torna in partita. Colpisce da calcio d'angolo la formazione ospite con il guizzo di Ismajli che anticipa De Silvestri e con una zampata trafigge Skorupski.

Doppio Svanberg, il Bologna chiude la gara - Nel momento migliore dello Spezia, il Bologna piazza un uno-due micidiale che chiude la gara. Due reti di Svanberg, sempre dopo un calcio d'angolo e il Bologna chiude la gara, 4-1 al sessantisimo.

Scatto salvezza per il Bologna - Vittoria importante per il Bologna, che ipoteca così la salvezza. Sono 37 i punti per la squadra di Mihajlovic, mentre lo Spezia, con 32, resta ancora nel limbo.