Il Bologna non si rialza più: sbaglia Heggem, Watkins fa 2-0. L'Aston Villa raddoppia al 51'
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Il Bologna si fa male da solo e, dopo Ravaglia, commette un altro errore con Heggem, che causa il raddoppio dell'Aston Villa. Al 51' il difensore sbaglia un passaggio in uscita e spiana la strada a Ollie Watkins, che da solo davanti all'estremo difensore di casa lo buca sotto le gambe. È 0-2.
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