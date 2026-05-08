Aston Villa, Watkins: "Aspettavamo questa gara da una settimana. Che assist di Buendia"

Ollie Watkins, attaccante Aston Villa, ha parlato dopo la vittoria contro il Nottingham Forest ai microfoni di TNT Sports. Queste le sue parole: "È davvero incredibile. Siamo stati molto passivi nella partita d'andata. Hanno dei buoni giocatori e, a dire il vero, avevano meritato di vincere. Ma sapevamo che sarebbe stata dura per loro qui al Villa Park. Aspettavamo questa gara da una settimana. Tutti pensavamo a questa gara stasera".

Sull'assist di Emiliano Buendía per il suo gol: "Me l'ha praticamente servita su un piatto d'argento, io ho solo dovuto spingerla in rete, ma è quello che voglio fare. È stato fantastico da parte sua segnare e fornire un assist oggi. Tutti hanno lavorato duramente ed è difficile scegliere il migliore in campo. Penso che siamo stati tutti fantastici".