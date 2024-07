Ufficiale Il Cagliari accoglie Luperto dall'Empoli. Il difensore ha firmato fino al 2028

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Luperto che si trasferisce dall’Empoli a titolo definitivo e ha firmato un contratto che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2028". Ecco la nota integrale del club rossoblù, che si è assicurata il difensore dall'Empoli per 3.5 milioni di euro:

Nato a Lecce, classe 1996, è cresciuto nella squadra della sua città con la quale ha esordito in Coppa Italia il 4 agosto 2013. In quella stessa estate viene acquistato dal Napoli che lo aggrega alla formazione Primavera: con i partenopei esordirà in Serie A contro il Milan il 3 maggio 2015.

Al termine della stagione 2015/16 passa in prestito alla Pro Vercelli, in Serie B, e totalizza 32 presenze. Seguirà il prestito all’Empoli, dove conquista la promozione in Serie A da protagonista con 28 gare, 2 reti e 1 assist, e quindi il ritorno al Napoli. In azzurro colleziona 27 presenze totali tra Serie A, Europa League e Champions League, dove esordisce nella vittoria per 3-2 in casa del Red Bull Salisburgo, il 23 ottobre 2019.

Dopo un campionato in prestito al Crotone, nell’estate 2021 torna tra le fila dell’Empoli in cui diventa un pilastro e capitano della squadra: in tre stagioni con i toscani oltre 100 presenze, la prima rete in serie A – siglata il 28 gennaio 2023 nel 2-2 contro il Torino – e soprattutto tre salvezze consecutive.

Difensore centrale mancino, versatile e ben strutturato fisicamente, è capace di contribuire anche all’avvio dell’azione offensiva in fase di costruzione. Eccellente la sua lettura del gioco, grazie all’ottimo posizionamento in campo; la solidità nei contrasti e nelle situazioni di uno contro uno è tra i suoi marchi di fabbrica.

Esperienza, affidabilità e leadership per rinforzare la retroguardia rossoblù.

Benvenuto in Sardegna, Sebastiano!