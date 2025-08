Ufficiale Il Cagliari annuncia il suo nuovo talento turco. Dal Besiktas arriva in prestito Kilicsoy

Il Cagliari Calcio annuncia sui propri canali ufficiali l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Semih Kılıçsoy che si traferisce dal Beşiktaş con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26 con diritto di riscatto.

Il comunicato ufficiale dei rossoblù

"Nato a Istanbul, il 15 agosto 2005, il giovane attaccante turco è cresciuto nel Settore giovanile del Beşiktaş, dove ha da subito dimostrato talento e grandi potenzialità. Capocannoniere del campionato U19 2023/24, realizza in tre stagioni 42 reti in 64 gare. Grazie alle sue prestazioni entra ovviamente ben presto nell’orbita della prima squadra. Con la maglia delle Aquile nere fa il suo esordio in Süper Lig, la massima divisione del campionato turco, ad appena 17 anni, nel pareggio contro l’Antalyaspor (0-0). Alcuni mesi dopo, il 27 luglio 2023, realizza la sua prima rete, quella del definitivo 3-1, nella vittoria contro il Tirana nei preliminari di Conference League. Il 9 gennaio 2024 segna la sua prima doppietta nel 4-0 al Caykur Rizespor in campionato; un mese dopo, ancora una doppietta per il 2-0 al Trabzonspor. Ha vinto la Coppa di Turchia 2023/24 e la Supercoppa nazionale 2024/25. Lascia il Beşiktaş dopo aver totalizzato 87 gare con 16 reti e 9 assist.

Punto di riferimento delle nazionali giovanili, con cui ha sinora realizzato 26 reti in 33 gare, ha fatto tutta la trafila dall’U14 sino all’U21, diventandone il capitano. Il CT della Nazionale maggiore, Vincenzo Montella, lo ha fatto esordire il 4 giugno 2024 (nell’amichevole Italia-Turchia); ha partecipato agli Europei 2024 in Germania, debuttando contro l’Olanda.

Kılıçsoy può ricoprire tutti i ruoli del reparto avanzato: punta centrale, seconda punta o attaccante esterno. Veloce, agile e rapido nello stretto, tecnico, molto abile nel dribbling, grazie alle sue qualità riesce a saltare con facilità l’uomo per servire il compagno, inserirsi negli spazi o andare alla conclusione a rete. Un giovane con ancora molti margini di miglioramento: con lui il Cagliari si assicura uno dei prospetti più interessanti del calcio turco.

Benvenuto in Sardegna, Semih!".