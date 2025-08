Roma, è fatta per la cessione di Solbakken: il norvegese vola in Danimarca, le cifre

La storia tra Ola Solbakken e la Roma si chiude definitivamente. Dopo una serie di prestiti che lo hanno visto vestire le maglie di Olympiacos, Urawa Reds e, più recentemente, Empoli, l’esterno norvegese ha trovato una nuova sistemazione a titolo definitivo. Come riportato dal portale danese Tipsbladet, il classe ’98 ha firmato un contratto fino al 2029 con il Nordsjælland, club che milita nella Superligaen, la massima divisione del campionato danese.

La Roma incasserà circa 1 milione di euro dall’operazione, ponendo così fine a un’avventura iniziata nel gennaio 2023 con aspettative importanti ma mai realmente decollata. In giallorosso, Solbakken ha collezionato appena 15 presenze e messo a segno una sola rete, non riuscendo a ritagliarsi uno spazio stabile né con José Mourinho né con i tecnici successivi.

Per il norvegese si tratta di una nuova sfida in un campionato nuovo come quello danese, ma che potrebbe offrirgli la continuità e la fiducia mancata finora. Il Nordsjælland punta molto sulla sua capacità di saltare l’uomo e sulla sua esperienza internazionale, nella speranza che possa diventare un punto di riferimento offensivo per la squadra. La Roma, invece, continua a sfoltire la rosa e a lavorare per ridurre il monte ingaggi.