Napoli, tre pretendenti per Cajuste: può tornare all'Ipswich, alternative in Turchia e Arabia

Napoli alla ricerca di nuovi rinforzi da regalare al tecnico Antonio Conte, ma anche di club dove piazzare degli esuberi fuori dal progetto tecnico. Tra questi figura Jens Cajuste, rientrato in azzurro dopo la stagione in prestito all'Ipswich Town. Possibile però che l'avventura in Inghilterra dello svedese prosegua. La formula con cui è passato ai Tractor Boys prevedeva l'obbligo di riscatto in caso di salvezza in Premier League: obiettivo non raggiunto dalla compagine britannica, che però vorrebbe puntare ancora su Cajuste.

Per centrare questo obiettivo di mercato, l'Ipswich offre ai partenopei 8 milioni di euro: la stessa cifra proposta dal Besiktas, altro club pronto a puntare su uno degli acquisti azzurri post scudetto di Luciano Spalletti. La lista dei pretendenti per il giocatore nato a Goteborg, però, non si ferma qui: stando a quello che riporta Gianluca Di Marzio, una terza opzione arriva dall'Arabia Saudita.

La società in questione è il Neom, che ha rilanciato proponendo un prestito a 2,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 8. In caso di mancato riscatto, la penale sarebbe di 2,5 milioni. Sta al club di De Laurentiis dunque valutare quale offerta accettare, ma è da capire anche la volontà del diretto interessato: vuole tornare all'Ipswich, tentare un'avventura in un altro paese europeo oppure cambiare e volare in Arabia? Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti.