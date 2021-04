Il Cagliari pronto a puntare su Ladinetti: rinnovo fino al 2024, con l'Inter sullo sfondo

Riccardo Ladinetti segue l'esempio di Andrea Carboni ed è pronto a rinnovare con il Cagliari fino al 2024. Il giovane centrocampista ha già trovato l'accordo con il club sardo per il prolungamento dell'accordo e un relativo adeguamento salariale. Classe 2000, Ladinetti sta facendo molto bene con l'Olbia in Serie C e nella prossima stagione rientrerà alla base indipendentemente dalla categoria in cui giocherà la squadra di Semplici. Ma su di lui c'è da tempo l'interesse dell'Inter, che già aveva provato a inserirlo nell'affare Nainggolan: non è escluso, quindi, che se ne riparli in estate nel caso si torni a imbastire una nuova trattativa per il trasferimento a titolo definitivo del belga.