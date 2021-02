Il Cagliari riparte da Semplici: le immagini del primo allenamento del neo allenatore

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti per iniziare a preparare la gara di domenica 28 febbraio contro il Crotone, in programma allo stadio “Scida”. La squadra ha lavorato questo pomeriggio ad Asseminello sotto gli occhi del presidente Tommaso Giulini e del neo Direttore Sportivo, Stefano Capozucca. A dirigere il suo primo allenamento in rossoblù, Leonardo Semplici, coadiuvato dal suo staff. La squadra scenderà nuovamente in campo domani mattina. Di seguito le prime immagini di Semplici col Cagliari: