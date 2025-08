Ufficiale Il centrocampista El Azzouzi saluta il Bologna e si trasferisce in prestito all'Auxerre

"Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto all’A.J. Auxerre il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Oussama El Azzouzi a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026". Questo il comunicato con cui il Bologna ufficializza la partenza del calciatore marocchino, di origine olandese, che lascia dunque i rossoblù in prestito per raggiungere la formazione francese che giocherà in Ligue1. Il mediano classe 2001 - ricordiamo - era arrivato in rossoblù nell'estate del 2023.

Proprio in merito al mercato del Bologna, lo stesso ad del club Claudio Fenucci ha parlato così nelle ultime ore: "Avevamo detto che la nostra idea era quella di riconfermare tutti, ma poi ci sono state due operazioni vantaggiose. Le risorse vanno reinvestite sia sul mercato sia per il pagamento degli stipendi. Vogliamo proseguire questo percorso di rafforzamento e miglioramento dei risultati sportivi. Al di là di altri movimenti in entrata e in uscita che sicuramente ci saranno, non faremo altre cessioni importanti. Ora abbiamo dei ruoli scoperti da completare".