Focus TMW Il City può pescare tra i migliori del Mondo. Eppure crea giocatori top dall'Academy

Perché scegliere l'Academy se puoi comprare i migliori giocatori del mondo? Il Manchester City ha raccolto il massimo dei frutti dalle proprie giovanili, basti pensare a Cole Palmer: preso, cresciuto, venduto per oltre 50 milioni di euro. Sarebbe bello capire cosa pensa attualmente Josep Guardiola e il suo staff e se, come probabile, si è pentito della scelta, visto che proprio lo stesso Palmer è diventato il volto della vittoria del Mondiale per Club vinto dal Chelsea negli Stati Uniti. Sicuramente era una giocatore che poteva rimanere in Skyblues, ma alle volte vanno fatte scelte non semplici.

Il valore

Phil Foden è probabilmente il motivo per cui lo stesso Pep ha pensato di poter cedere Palmer (quasi) a cuor leggero. Va detto che non è stata una cattiva scelta, per anni, visto quanto prodotto. Certo, nelle ultime settimane è finito nel mirino delle critiche e rischia il posto, ma nessuno può conoscere l'evoluzione di un giocatore oppure di un altro. Vanno fatte delle scelte.

Bene in difesa

Mentre Foden veniva sostituito durante la finale di Carabao Cup, a siglare i due gol della vittoria ci ha pensato Nico O'Reilly, probabilmente uno dei prossimi titolari - senza discussioni - del prossimo decennio. Rico Lewis è un altro pilastro inglese su cui si dovrebbe poggiare, Max Alleyne è certamente la sorpresa. Fra gli esordienti occhio a Divine Mukasa: ora è al Leicester, ma in Championship fa la differenza.

Portieri: James Trafford

Difensori: Max Alleyne, Nico O’Reilly, Rico Lewis

Centrocampisti: Phil Foden

Attaccanti: -

Esordienti: Divine Mukasa