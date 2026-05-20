Il dettaglio sul contratto di Allegri che dice molto. E le richieste per rimanere

La qualificazione alla prossima Champions League è tutta nelle mani di Maignan e compagni: con una vittoria contro il Cagliari, infatti, il Milan sarebbe sicuro del piazzamento al terzo posto senza dover guardare per forza i risultati delle rivali; in caso di altri risultati, invece, l'occhio ai risultati di Roma, Juventus e Como si dovrà dare obbligatoriamente.

La questione contrattuale

Se il Milan dovesse ottenerla, ecco che il contratto di Allegri subirebbe un aumento: dai 5 milioni di euro del primo anno ai 6 milioni di euro dei successivi due. Difficile, dunque, pensare che la società possa esonerarlo con uno stipendio così importante, che condizionerebbe, considerando il lordo, il bilancio dei prossimi due anni.

Le richieste

Non si dimetterebbe, ma è chiaro che chiede garanzie. Innanzitutto dal calciomercato, su cui non dovrebbe mettere mano Zlatan Ibrahimovic. Il livornese chiede almeno quattro giocatori esperti, di caratura internazionale, pronti all’uso, come Leon Goretzka in mezzo al campo e come Dusan Vlahovic in attacco, entrambi in uscita a zero rispettivamente da Bayern Monaco e Juventus.