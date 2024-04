Il direttore di TuttoSport: "Juve-Allegri, il divorzio non è ancora certo. Ma Motta è pronto"

Sulle colonne di 'TuttoSport', il direttore Guido Vaciago ha fatto il punto sul futuro di Massimiliano Allegri e scritto che, al netto della sensazione diffusa, al momento un suo divorzio con la Juventus a fine stagione non è ancora notizia certa. "La certezza assoluta non ce l’hanno neppure i protagonisti che, oltre allo stesso tecnico, sono Cristiano Giuntoli, Maurizio Scanavino e, in ultima analisi, John Elkann. C’è una sensazione sempre più diffusa e netta che l’intenzione sia quella di cambiare la guida tecnica, ma scambiare la sensazione per un fatto consolidato può essere un errore".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "L'unico fatto, in questo momento, è che i dirigenti della Juventus non hanno convocato Allegri per comunicargli le loro intenzioni, qualunque esse siano. Non sono obbligati a farlo, essendoci ancora un anno di contratto, ma è ovvio che questo può essere a modo suo un segnale".

In caso di divorzio da Allegri, il nome forte per la sostituzione è quello di Thiago Motta: "Esistono delle voci piuttosto forti e accreditate, che per lo più rimbalzano da Bologna, sull’ipotesi che, da parte della dirigenza bianconera, sia stato avviato un dialogo con Thiago Motta o con i suoi rappresentanti. D’altronde, il tecnico del Bologna piace (e non solo alla Juventus) da un po’ di tempo".