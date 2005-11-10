Ufficiale Per ogni fine c'è un nuovo inizio. Esposito riparte dal 'suo' Latina: allenerà la Primavera 2

Ha chiuso la carriera da calciatore, costellata anche da svariate annate in Serie A, tra le fila del Latina, e ora, per la sua prima avventura da allenatore, proprio dal Latina ha deciso di ripartire. Andrea Esposito è infatti il nuovo tecnico della Primavera 2 nerazzurra.

Di seguito il comunicato del club pontino:

"Il Latina Calcio 1932 è lieto di comunicare che il nuovo allenatore della formazione di Primavera 2 sarà Andrea "Ciccio" Esposito.

Già bandiera del club e capitano da calciatore, ha rivestito anche il ruolo di collaboratore tecnico della prima squadra nella stagione 2023-2024. Adesso, l'esperienza da allenatore, di nuovo in nerazzurro. Tutto il club augura al neo tecnico una proficua esperienza e fa al suo staff il più caloroso degli in bocca al lupo.

Bentornato, Mister!".