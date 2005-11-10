Ufficiale
Grosseto, a centrocampo arriva Andreoli. Contratto annuale con opzione di rinnovo
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Grosseto "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Lorenzo Andreoli.
Centrocampista classe 2006, Andreoli è cresciuto nel settore giovanile della SPAL, dove ha svolto l’intero percorso di formazione. Arriva in biancorosso dopo la prima esperienza nel calcio dei grandi con la maglia dell’Adriese. Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo fino al 2028.
Benvenuto a Grosseto, Lorenzo".
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