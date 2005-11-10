Ufficiale Improta prosegue l'avventura al Giugliano. Sottoscritto un accordo annuale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Giugliano comunica "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Improta. Il centrocampista, classe 1993, si lega al Club con un accordo annuale, proseguendo così il percorso iniziato con la maglia gialloblù nella scorsa stagione.

Nel corso della sua carriera, Improta ha collezionato 390 presenze tra i professionisti, di cui 258 in Serie B e 37 in Serie A, vestendo le maglie di Chievo Verona, Padova, Bologna, Cesena, Salernitana, Bari e Benevento. Nel suo percorso ha inoltre indossato la maglia della Nazionale Italiana Under 19, Under 20 e Under 21, totalizzando 22 presenze complessive".

Hanno poi fatto seguito le dichiarazioni del Ds Angelo Antonazzo: “Riccardo è un calciatore che rappresenta un pilastro della nostra squadra. La sua professionalità, le sue qualità tecniche e umane lo rendono un elemento prezioso per il nostro gruppo. Nonostante l’infortunio che lo ha costretto a fermarsi la scorsa stagione, ha dimostrato una resilienza straordinaria e una grande voglia di tornare in campo. È un onore averlo con noi, ha grande voglia di rimettersi in gioco ed è pronto a contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi”.

E infine quelle del giocatore: “Sono felice di poter proseguire il mio percorso qui a Giugliano, dove mi sono trovato bene fin dal primo momento. La scorsa stagione è stata sfortunata per me, ho lavorato tanto per tornare in forma e adesso ho grande voglia di rimettermi in gioco con questa maglia”.