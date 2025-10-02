Il doppio ex Ujfalusi: "Sigma fisico. Fiorentina, inizio negativo ma può riprendersi"
Ex di entrambe le formazioni, Tomáš Ujfalusi ha commentato la gara ai microfoni di Sky: "Sono sorpreso di quanti tifosi del Sigma siano venuti qui, Firenze però è una bella città e li capisco perchè siano venuti. Non mi aspettavo così l'inizio della Fiorentina: secondo me è una squadra forte e può riprendersi. Sigma? C'è un allenatore giovane e un nuovo presidente: sicuramente sono forti fisicamente e cominciano forte".
