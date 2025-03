Ufficiale Il ds Ludi rinnova col Como fino al 2028: "Orgoglioso di continuare questo percorso"

"Como 1907 è lieto di annunciare il rinnovo del contratto del Direttore Sportivo Carlalberto “Charly” Ludi, che resterà al club fino a giugno 2028". Questo il comunicato con cui il club lariano comunica il prolungamento del ds Ludi. "Arrivato nel maggio 2019, Ludi ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso di crescita della società, culminato con il ritorno in Serie A dopo 21 anni. La sua dedizione e visione hanno contribuito a creare una cultura basata su unità e condivisione in ogni area del club", conclude la nota del Como.

Il presidente Mirwan Suwarso ha dichiarato: "Siamo felici di prolungare il contratto di Charly a Como. Ricopre un ruolo chiave nel collegare tutte le aree del nostro team tecnico - dal reclutamento, allo sviluppo, alla performance, alla strategia e alla prima squadra - garantendo coerenza e allineamento tra i reparti. Il Como non è un club basato sulla leadership individuale, ma su collaborazione e consenso, e la presenza e la personalità di Charly sono fondamentali per far prosperare questa cultura".

Lo stesso ds Carlalberto Ludi ha aggiunto: "Questo club ha sempre creduto nella costruzione di qualcosa che durasse nel tempo, con pazienza, passo dopo passo. Il ritorno in Serie A è un traguardo condiviso, costruito sulla fiducia, sul lavoro e un’identità chiara. Sono orgoglioso di continuare questo percorso con persone che mettono valori e visione al centro di tutto".