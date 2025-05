Live TMW Fiorentina, Palladino: "C'è tanta delusione ma accettiamo il verdetto del campo"

00:02 - Tra poco Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, parla in conferenza stampa dopo il 2-2 del Franchi con il Real Betis e l'eliminazione in semifinale di Conference League.

00:24 - Inizia la conferenza stampa.

Come assorbire l'uscita?

"Indubbiamente c'è tanta delusione, c'è dispiacere e rammarico: volevamo regalare la finale ai tifosi, alla società ma soprattutto ai ragazzi. Anche oggi hanno dato tutto, finendo la partita stremati. Purtroppo è andata male, c'è dispiacere ma accettiamo il verdetto del campo. Abbiamo affrontato una squadra di campioni, il primo gol è stata una punizione magistrale. Siamo stati bravi a riprenderla e andare avanti, nel secondo tempo avevo la sensazione che fossimo padroni del campo e che rischiassimo solo nelle transizioni. Nel momento migliore, abbiamo preso il 2-2 su un lancio lungo e una lettura da fare meglio. Dobbiamo essere bravi ad azzerare: stasera non dormiremo, ma da domani si pensa a Venezia e al campionato da finire bene".

Siete condannati da errori individuali?

"Il calcio è fatto di episodi determinanti, ma nelle due partite siamo stati molto competitivi e in equilibrio. La partita è stata aperta e ballava sempre un gol... Sicuramente sul secondo gol potevamo ragionare più in negativo, come devono fare i difensori. Se non curi questi dettagli rischi di uscire ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla...".

Kean come sta?

"Vediamo domani, sembra che sull'ultimo scatto alla fine abbia sentito qualcosina".

Ora fare 9 punti in Serie A diventa un obbligo?

"Abbiamo tre finali, dobbiamo cercare di fare 9 punti. Poi sapete com'è il calcio, figlio di episodi e situazioni... Ma abbiamo l'obbligo e l'ambizione di fare altre tre partite importanti. Ancora è tutto aperto, sicuramente questa di stasera è una delusione e mi devo preoccupare più che altro dell'aspetto mentale e a gestirlo. Non sarà facile, i ragazzi ci tenevano tantissimo e dovrò lavorarci tanto".

Sperava di avere di più da chi è subentrato?

"Sapete quanto ci tengo a ciò che devono dare i sostituti. Sicuramente mi aspettavo qualcosina in più dai cambi, anche se non era facile. Da qualcuno, però, sì".

Perché ha tolto subito Adli?

"Era in difficoltà nel primo tempo, in questo periodo non ha giocato tanto e non è in condizione fisica ottimale. Non ha fatto una buona partita sul lato tecnico, mettendoci tanto impegno. Ho messo Richardson, che però secondo me è entrato bene e ha fatto un buon lavoro".

Cataldi torna per il Venezia?

"Non credo".

00:31 - Termina la conferenza stampa.